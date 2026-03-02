Incendio en Tlalnepantla Hoy: Fuego Consume Cerro de la Presa y Jardines del Recuerdo en Edomex

El municipio de Tlalnepantla informó que, elementos de Protección Civil sofocan dos incendios: uno en el Cerro de la Presa, y otro en Jardines del Recuerdo.

Las autoridades indicaron que la prioridad es proteger a la población, por lo que piden que ésta se mantenga informada.

El incendio en el Cerro de la Presa ha sido sofocado en un 50 % y el de Jardines del Recuerdo en un 80 %.

