Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para sofocoar el fuego que iniciaron desde la tarde de este lunes 

Incendio en Tlalnepantla Hoy: Fuego Consume Cerro de la Presa y Jardines del Recuerdo en Edomex

Incendio en Tlalnepantla Hoy: Fuego Consume Cerro de la Presa y Jardines del Recuerdo en Edomex. Foto: @Gob_Tlalne

El municipio de Tlalnepantla informó que, elementos de Protección Civil sofocan dos incendios: uno en el Cerro de la Presa, y otro en Jardines del Recuerdo. 

Las autoridades indicaron que la prioridad es proteger a la población, por lo que piden que ésta se mantenga informada.

  • El incendio en el Cerro de la Presa ha sido sofocado en un 50 % y el de Jardines del Recuerdo en un 80 %.

