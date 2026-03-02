Incendio en Tlalnepantla Hoy: Fuego Consume Cerro de la Presa y Jardines del Recuerdo en Edomex

Fuertes Incendios Hoy en Cerro de la Presa y Jardines del Recuerdo en Tlalnepantla, Edomex
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar para sofocoar el fuego que iniciaron desde la tarde de este lunes
El municipio de Tlalnepantla informó que, elementos de Protección Civil sofocan dos incendios: uno en el Cerro de la Presa, y otro en Jardines del Recuerdo.
Las autoridades indicaron que la prioridad es proteger a la población, por lo que piden que ésta se mantenga informada.
- El incendio en el Cerro de la Presa ha sido sofocado en un 50 % y el de Jardines del Recuerdo en un 80 %.
