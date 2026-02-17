Se Incendia Nave Industrial de Almacenamiento de Madera en Toluca

La noche de este martes 17 de febrero se registra un incendio en una nave industrial de almacenamiento de madera en Toluca, Estado de México, por lo que bomberos acudieron para controlar el fuego, cuyas llamas son visibles a varios metros de distancia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se quema una planta recicladora ubicada en límites de San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán.

"Cuerpos de emergencia se encuentran laborando en un incendio de bodega en calle José María Arteaga, Colonia San Pablo Autopan. Te sugerimos evitar la zona", informó el C5 del Edomex en sus redes oficiales.

#TomaPrecauciones ⚠️ || #Toluca



Cuerpos de emergencia 🚒 🚓 se encuentran laborando en un incendio de bodega 🔥 en calle Jose Maria Arteaga, Colonia San Pablo Autopan.



Te sugerimos evitar la zona. ❌#TomaVíasAlternas



Ante cualquier #Emergencia 📲 comunícate al 📞9️⃣1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/sLQqPkHqX1 — C5 Estado de México (@C5Edomex) February 18, 2026

Posteriormente, Protección Civil del Edomex indicó que las labores continúan y que por el momento no se registran víctimas y tampoco fue necesario evacuar a la población de la zona.

Personal de esta Coordinación atiende un incendio en una nave industrial destinada al almacenamiento de madera, ubicada en la delegación San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca

"Se exhorta a la población a evitar la zona y permitir el libre tránsito de los cuerpos de emergencia", insistió la dependencia.

En videos compartidos en redes se observa cómo el fuego se expande sobre la bodega, mientras los vulcanos tratan de contenerlo. Al sitio se movilizaron bomberos de la capital mexiquense, así como policías y personal de Protección Civil.

En el clip compartido por el C5 del Edomex se muestra que las llamas causaron humo denso.

