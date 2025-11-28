Bloqueo México-Querétaro: Familia Protesta en Caseta de Tepotzotlán por Desaparición de Jeshua

Familiares del joven Jeshua Cisneros exigen su aparición y han realizado un bloqueo hoy viernes 28 de noviembre de 2025 en la caseta de Tepotzotlán, en la México Querétaro.

Familiares exigen la aparición de Jeshua Cisneros, de 18 años

Video. Así se Ve Desde el Aire Bloqueo en Caseta Tepotzotlán en México-Querétaro por caso Jeshua Cisneros

Las cámaras de N+ captaron el caos en la zona y cómo los vehículos estaban completamente detenidos, esto luego de dos semanas sin conocer el paradero del joven de 18 años.

Autos detenidos en la caseta Tepotzotlán tras desaparición de Jeshua Cisneros. Foto: N+

Previamente su padre anunció un bloqueo en la caseta de Tepotzotlán, para exigir a entrega de las cámaras de seguridad de las empresas de la zona industrial Cuamatla, en Cuautitlan izcalli.

Levantan bloqueo por presencia de autoridades y diálogo

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación. Continúa presencia de manifestantes, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) November 29, 2025

A las 18:00 horas comenzó el bloqueo en la caseta de Tepotzotlán, debido al caos en la zona acudieron autoridades del Estado de México para dialogar con los manifestantes.

comenzó el bloqueo en la caseta de Tepotzotlán, debido al caos en la zona acudieron autoridades del Estado de México para dialogar con los manifestantes. A las 18:30 horas se permitió que unidades de carga y vehículos cruzaran libremente, pero los manifestantes aseguraron que si no llegan a un acuerdo volverían a realizar el cierre.

Autoridades en la caseta de Tepotzotlán. Foto: N+

En la zona se encuentran autoridades para agilizar el tránsito de todo tipo de unidades que se quedaron rezagadas durante 30 minutos que se bloqueó la México-Querétaro.

¿Cómo desapareció Jeshua Cisneros Lechuga?

Los familiares y amigos de Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, exigen su localización con vida. Con una protesta sobre la autopista México-Querétaro, con dirección al norte, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, piden se revisen cámaras de vigilancia que ayuden a dar con su paradero.

Jeshua desapareció el pasado 13 de noviembre tras visitar a un amigo , no alcanzó transporte público y caminó de regreso a casa .

, . Inconformes refieren que existen imágenes donde se ve la presencia de patrullas estatales y municipales, tras las cuales se pierde el rastro del joven .

. Cerca de las 18:30 horas, y tras un acercamiento por parte de las autoridades, se liberó la vialidad.

Así relató Nancy Cisneros, tía de Jeshua Cisneros, los últimos momentos que se saben del paradero del joven de 18 años.

Estaba con su amigo, como cualquier adolescente porque, hago hincapié en eso, porque la gente es cruel y hace comentarios feos

Aseguró que el joven había visitado a su amigo y se dirigía hacia su hogar.

Él salió de casa de su amigo rumbo a su casa, allá en Arcos del Alba, él antes de salir le da aviso a su mamá que ya va en camino, como siempre

De acuerdo con videos de la zona, donde se cree que estuvo, muestran una grúa y presuntos agentes, después no se sabe qué pasó.

El último video que obtuvimos fue en Jardines de la Hacienda aún, de ahí pedimos la C4 y fue la única que nos dieron, que es hasta donde se ve el último video donde se ve que Jeshua va a cruzar, la grúa lo deja pasar, pero pasa una municipal y una estatal, eso es todo

Con información de N+

HVI