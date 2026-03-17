Juez Modifica Medida Cautelar Para Doña Carlota: Podría Estar en Casa Este Viernes

Un juez del Estado de México le dio este martes un giro al caso de Carlota "N", la adulta mayor de 74 años acusada de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras disparar contra presuntos invasores de su vivienda en Chalco: modificó su medida cautelar y abrió la puerta para que la mujer regrese a su domicilio antes de que termine la semana.

¿Quién es Carlota y por qué su caso dividió al país?

El 1 de abril de 2025, Carlota "N" llegó junto con sus hijos a una vivienda de la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México, donde presuntamente dos hombres vivían de manera ilegal.

La confrontación terminó cuando la adulta mayor sacó una pistola y abrió fuego. En el lugar murieron Esaú, de 51 años, y Justin, de 19; un adolescente de 14 años resultó lesionado. Desde entonces, Carlota y sus hijos Mariana y Eduardo "N" enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Video: Caso Carlota: Sentencian a 6 Años de Prisión a Hombre por Despojo de Vivienda en Chalco, Edomex.

Lo que cambió: del penal al arresto domiciliario

El juez resolvió que Carlota permanecerá en prisión preventiva domiciliaria y con un dispositivo electrónico de monitoreo que certifique que no abandona su casa. La resolución no implica libertad plena: la acusada deberá acreditar que no tiene pasaporte vigente y presentar una garantía económica de 250 mil pesos.

Además, el juzgador le impuso una restricción de acercamiento: Carlota no podrá contactar ni aproximarse a los familiares de las víctimas, ni al adolescente de 14 años que resultó herido ni a su centro escolar.

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El aviso del juez: una violación y regresa al penal

La resolución incluyó una advertencia explícita: si Carlota incumple cualquiera de las condiciones impuestas, será reingresada de inmediato a un centro penitenciario del Estado de México. El juzgador dejó en claro que el arresto domiciliario es condicional y revocable.

Tres días para cumplir, viernes como fecha clave

La defensa de la adulta mayor tiene un plazo de tres días hábiles para presentar los requisitos solicitados por el juez. De lograrlo en tiempo y forma, Carlota "N" podría estar de regreso en su domicilio el mismo viernes.

Esta no es la primera vez que su equipo legal intenta este camino. En noviembre de 2025, una jueza rechazó una petición similar, argumentando que la diabetes tipo 2 que padece Carlota no era motivo suficiente para justificar un cambio de medida. En aquel momento, su hijo Arturo Santana había advertido que la salud de su madre se deterioraba dentro del penal.

"Hoy es una batalla que se pierde lamentablemente para mi madre", dijo entonces. Cuatro meses después, el panorama jurídico cambió.

Con información de Marco Dueñas.

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