Linchamiento en Teoloyucan Deja Policías Lesionados y Arma Robada; Esto Dijeron Autoridades

Un grupo de pobladores retuvo, agredió y presuntamente mató a un hombre acusado de homicidio este lunes en Santa Cruz Teoloyucan, Estado de México, en un episodio que también dejó a elementos de la policía municipal heridos y despojados de su armamento.

¿Qué pasó en Santa Cruz Teoloyucan este lunes?

Los hechos ocurrieron la mañana del 16 de marzo de 2026 en la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Teoloyucan. De acuerdo con el H. Ayuntamiento, pobladores retuvieron a una persona señalada de presuntamente cometer actos delictivos y la agredieron.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para salvaguardar el orden y poner al presunto responsable a disposición de las autoridades, pero fueron superados por la multitud.

Durante la intervención, varios policías resultaron lesionados. Además, a uno de los elementos le fueron arrebatadas sus esposas y su arma de cargo, según informó el propio ayuntamiento.

Publicaciones en redes sociales de habitantes de la zona indican que el hecho derivó de un ataque armado previo en el que una persona habría sido asesinada. Según esas mismas versiones —no confirmadas por el municipio en su comunicado—, la víctima del linchamiento fue uno de los presuntos responsables de ese ataque, y habría muerto en el lugar. El Ayuntamiento de Teoloyucan no confirmó ni desmintió el fallecimiento del involucrado en su comunicado.

"Intocable" y con palancas: lo que decían los vecinos

Testigos citados en publicaciones de grupos comunitarios de Facebook aseguran que el hombre detenido por los pobladores presumía tener conexiones dentro del gobierno municipal —conocidas coloquialmente como "palancas"— y se sentía protegido por ello. Incluso, según esas versiones, mencionó que una familiar suya laboraba en el ayuntamiento.

Fue precisamente ese rumor el que el municipio se apresuró a desmentir en su comunicado.

El municipio salió a aclarar el rumor sobre el funcionario

El Ayuntamiento de Teoloyucan emitió un comunicado horas después de los hechos en el que desmintió cualquier vínculo entre la persona involucrada y funcionarios del gobierno local. La aclaración apunta directamente a versiones que circularon en redes sociales.

"La persona involucrada en estos hechos no tiene parentesco alguno con ningún funcionario público del Gobierno Municipal de Teoloyucan", señaló el ayuntamiento en el documento, calificando esas versiones como erróneas.

Asimismo, el municipio informó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investigue tanto la agresión a los elementos de seguridad como el despojo del equipo al policía.

La Fiscalía Edomex entra al caso

Con la denuncia presentada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México queda a cargo de las investigaciones. El comunicado municipal no detalla si también se abrirá una línea de investigación por la muerte del involucrado —en caso de confirmarse—, ni si hay personas identificadas por el despojo del arma de cargo.

El municipio cerró su postura con un llamado a la ciudadanía a no difundir información falsa y a "permitir que la justicia se ejerza a través de las instituciones correspondientes".

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CT