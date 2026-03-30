Se han instalado fuertes lluvias al Valle de México y áreas cercanas. Te contamos qué municipios del Estado de México se ven afectados en estos momentos por las precipitaciones y dónde seguirá lloviendo hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales fuertes con hasta 50 litros por metro cuadrado.

con hasta 50 litros por metro cuadrado. Toluca registra fuertes lluvias y granizo , especialmente en el centro de la ciudad.

registra fuertes , especialmente en el centro de la ciudad. Se reportaron precipitaciones a lo largo del Circuito Mexiquense.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo Lunes 30 de Marzo: Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en el País

Lluvias afectan a municipios de al Zona Metropolitana del Valle de México

Los municipios mexiquenses que son parte de la Zona Metropolitana del Valle de México han visto precipitaciones a lo largo del día. El SMN pronosticó para el lunes 30 de marzo lluvias fuertes de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado para gran parte del Estado de México, que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

En Tlalnepantla se reportaron lluvias ligeras, lo que ha afectado el tráfico a lo largo Gustavo Baz. Cabe mencionar que estas precipitaciones son peligrosas, pues pueden volver resbaloso el asfalto y propiciar accidentes.

También se han reportado lluvias a lo largo del Periférico Norte, especialmente hacia la autopista México-Querétaro.

Video: Activan Alerta Amarilla en CDMX: Se Esperan LLuvias Intensas Hoy 30 de Marzo

El clima lluvioso también ha alcanzado al municipio de Naucalpan. Ha habido precipitaciones hacia el suroeste del municipio, especialmente en las zonas cercanas a la caseta de Chamapa.

Especialmente afectada se ha visto la autopista Toluca-Naucalpan, donde además de las lluvias se ha reportado granizo.

Autoridades del Estado de México también confirmaron la presencia de lluvias y hasta granizo a lo largo del Circuito Mexiquense, en los municipios de Huehuetoca, Teoloyucan, Zumpango Jaltenco, Tultitlan, Tultepec y Ecatepec.

Lluvias afectan a Toluca y alrededores

Hacia el poniente de la entidad, hubo lluvias en centro de Toluca, lo que provocó transito lento. Los municipios de Metepec, Lerma y Tenango del Valle han visto solo lluvias ligeras a lo largo del día. Hacia el sur de esta zona, en el municipio de Ocuilan se han reportado precipitaciones.

El SMN anticipa que este clima continúe el 31 de marzo, aunque con menor intensidad. El día martes se esperan lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en gran parte del Estado de México. Esta situación podría extender hasta el 1 de abril.

Historias recomendadas: