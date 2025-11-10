Mamá Irrumpe en Salón y Agrede a Maestra en Cuautitlán Izcalli; Reportan Despido de Docente

Una maestra fue agredida por una mamá que irrumpió en una escuela en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; la docente fue despedida.

Según los primeros reportes, este lunes padres de familia se reunieron para protestar por la agresión en contra de la profesora, así como del despido “injustificado” del que fue víctima.

“Increíble que la institución castigue a quien merece apoyo”, dijeron los tutores.

Con pancartas y bajo la consigna de “justicia, somos todos”, los padres de familia se manifestaron afuera del colegio Instituto Tepeyac (IT), ubicado en inmediaciones de Tepalcapa.

La escuela permaneció cerrada; en tanto, personal educativo trató de entablar diálogo con los inconformes. Se desconoce si en los próximos días llevarán a cabo más manifestaciones.

¿Qué pasó con la maestra agredida por una mamá en Cuautitlán Izcalli?

Los hechos ocurrieron al interior de la escuela, cuando la madre de familia ingresó a la escuela a pesar de la seguridad en la entrada del edificio ubicado en la Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli.

Entonces se dirigió hasta donde estaba la maestra para agredirla físicamente mientras daba sus clases. Otras profesoras trataron de intervenir para detener el conflicto, pero también resultaron golpeadas.

De manera preliminar, se sabe que la mamá acudió a reclamar a la maestra por un supuesto examen que le retiró a su hija.

Luego de estos hechos, la maestra que fue víctima de agresiones fue despedida de su empleo. Hasta el momento, se desconoce si las autoridades municipales ya investigan el caso y si la docente procederá legalmente.

