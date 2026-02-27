Bloqueo en Atizapán Hoy: Exigen Justicia por Asesinato de Renata Palmer en Edomex

Este 27 de febrero de 2026, un grupo de manifestantes realizó un bloqueo en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), en demanda de justicia en el caso de Renata Palmer, quien fue asesinada en octubre del año pasado.

Los inconformes acusaron que un juez busca reclasificar el delito como homicidio y no como feminicidio, lo que implicaría una pena menor para el sujeto detenido por estos hechos.

Manifestación en Atizapán hoy

Familiares y amigos iniciaron alrededor de las 10:00 horas un bloqueo sobre la avenida Jiménez Cantú, en la Zona Esmeralda en Atizapán, para exigir justicia para Renata Palmer.

La joven de 32 años de edad fue asesinada el pasado 5 de octubre de 2025 en su departamento.

El presunto responsable fue detenido y se encuentra bajo proceso, sin embargo, los manifestantes señalaron que el juez quiere reclasificar el delito como homicidio y no como feminicidio, a pesar de que se demostró la cercanía entre la víctima y el sujeto, indicaron.

En el sitio, los manifestantes se apostaron con pancartas con leyendas como: “Justicia para Renata Palmer”, “Reclasificación en feminicidio” y “No olvidamos”.

“Que se aplique la ley correctamente”

Bárbara, hermana de Renata, narró que entre su hermana y el hombre detenido había una relación de confianza de muchos años, “y esa confianza fue traicionada”.

Para nosotros es muy importante que el delito que le ocurrió a Renata se clasifique como debe de ser, de homicidio a feminicidio, porque es lo que le ocurrió a mi hermana, porque cumple con los requisitos que estipula la ley para que sea clasificado como tal, había una relación de confianza de años, una amistad.

Además, expuso ante las cámaras de N+ FORO que su hermana fue víctima de daños degradantes “de una magnitud atroz”.

“Entonces, lo único que estamos pidiendo es que nuestras autoridades nos escuchen, que lo reclasifiquen como debe ser, nunca va a ser un privilegio pedir que se aplique la ley correctamente, como está estipulada”, señaló.

El bloque se realizó en ambos sentidos de la vialidad, lo que ocasionó un severo caos vial en esa zona de Edomex.

