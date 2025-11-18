Ante el reporte de supuestos disparos en un restaurante de mariscos en Tlalnepantla, Estado de México, autoridades municipales dieron a conocer qué fue lo que en realidad sucedió en el establecimiento donde murió una mujer.

Tanto el Gobierno de Tlalnepantla como la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana emitieron comunicados en redes sociales para desmentir la supuesta balacera en el restaurante Fisher’s Arboledas, ubicado sobre Calzada de los Jinetes, en la zona norponiente del municipio.

Noticia relacionada: VIDEO: Así Fue el Momento de la Explosión por Fuga de Gas en Restaurante "La Soldadera", en CDMX.

Alerta por supuesta situación de inseguridad

La dependencia de seguridad indicó que ayer, 17 de noviembre de 2025, se pidió apoyo de la policía por una emergencia en el restaurante.

Pero indicó que luego de una revisión exhaustiva del lugar y su perímetro, “no se encontraron indicios de hechos violentos”.

Ante ello, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla notificó a la autoridad competente para investigar y determinar las causas y detalles de los hechos.

Además, pidió a la ciudadanía consultar información oficial para obtener datos veraces y confirmados.

Noticia relacionada: Mesero Lanza Dardo y Hiere a Cliente en Bar de Coahuila.

¿Qué ocurrió en Fisher’s Arboledas?

Hoy, 18 de noviembre de 2025, el Gobierno de Tlalnepantla publicó un comunicado en Facebook en el que confirmó el deceso de una trabajadora del restaurante, ubicado en el Fraccionamiento Las Arboledas.

Detalló que la Comisaría acudió al establecimiento a las 18:30 horas de ayer luego de una llamada al C-4, y que los elementos brindaron atención oportuna ante el lamentable hecho.

En el sitio, una paramédica confirmó que la trabajadora ya no presentaba signos vitales luego de desvanecerse durante su jornada laboral.

El hecho fue notificado al Ministerio Publico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para las investigaciones correspondientes.

“Exhortamos a las y los habitantes a consultar información en las páginas oficiales y fidedignas”, agregó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb