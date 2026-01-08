¿Por Qué Periférico Norte Está Cerrado Hoy? Esta Es la Zona Afectada

¡Toma precauciones! El Gobierno del Estado de México ya inició el plan de reconstrucción integral del Periférico Norte, por lo que hay cierres a la circulación en la vialidad.

Aquí te contamos en qué consiste la rehabilitación de esta importante avenida, la zona afectada y los horarios de los cierres, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados diarios.

¿Qué obras se llevan a cabo en Periférico Norte?

De acuerdo con la gobernadora Delfina Gómez, se trata de una rehabilitación total del Periférico Norte, en donde se invertirán más de mil 200 millones de pesos para realizar las siguientes acciones:

Recorte y construcción de carpeta asfáltica.

Reparación de brocales y rejillas.

Nueva señalización.

Mejoramiento del alumbrado.

Balizamiento completo.

De acuerdo con la mandataria, no se trata de un bacheo, ni de aplicar parches, sino que es una rehabilitación total, integral y profunda de todo el Periférico Norte.

Video relacionado: Reencarpetamiento Periférico Norte 2026: Fecha de Obras, Cierres y Alternativas Viales.

Video: ¿Qué Obras Se Están Haciendo en Periférico Norte? Lista de Alternativas Viales

¿Cuál es la zona afectada?

En total, el plan contempla intervenir 108 kilómetros de vialidad, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, para beneficio de más de 15 millones de personas que usan esta vía.

Las labores se reflejarán en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, que conectan con la Ciudad de México y el norte del Estado de México.

Ante ello, Gómez pidió paciencia y comprensión, pues aseguró que las obras van a procurar que las afectaciones sean las menores posibles, “porque se trata de construir una vialidad moderna, segura y digna, que esté a la altura del pueblo mexiquense”.

Video: Inician Obras de Reconstrucción en Periférico Norte: Así se Vive el Tráfico

¿Cuándo concluirán las obras en Periférico Norte?

De acuerdo con las autoridades, se prevé que los trabajos en la vialidad terminen el 30 de abril.

Joel González Toral, encargado del Despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, refirió que los horarios de los trabajos serán diurnos y nocturnos.

Pero las intervenciones mayores se harán por la noche para no afectar a los 204 mil vehículos que circulan en promedio cada día en esta vialidad.

Según información previa, se implementarán cierres en la vialidad en ambos sentidos, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 18:00 horas y nocturno de 21:00 a 4:00 horas, con el objetivo de agilizar las labores y reducir riesgos para los automovilistas.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb