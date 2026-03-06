Una carambola en la Chamapa-Lechería hoy 6 de marzo de 2026, tiene colapsada la circulación en la autopista que es clave para la movilidad del Estado de México, especialmente del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Según los primeros reportes, en el accidente están involucrados varios vehículos, los cuales debido al fuerte impacto tienen severas averías. Además, las unidades siniestradas están ocupando gran parte de los carriles, por lo que no hay paso con dirección a Periférico Norte.

Los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia para auxiliar a las personas involucradas. Los primeros respondientes fue el personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes solicitaron apoyo a otras autoridades.

Hasta el momento se desconoce exactamente cómo ocurrió la carambola en la Chamapa-Lechería, sin embargo, a través de redes sociales los automovilistas varados han mostrado los daños de todos los carros involucrados.

Video: Choque Múltiple en la Chamapa-Lechería Hoy: Carambola Colapsa el Tránsito

En las imágenes se ven al menos cuatro unidades con afectaciones en la parte delantera.

¿Cómo está el tráfico en la Chamapa-Lechería hoy?

Debido a la carambola que se registró a la altura del kilómetro 9, casi al llegar a la caseta de Atizapán, hay severo caos vial en la zona.

Las afectaciones se presentan desde Lago de Guadalupe hasta la salida de Atizapán, así lo informó el C5 Edomex.

“Se sugiere utilizar vías alternas y tomar previsiones”, indicaron las autoridades mexiquenses.

En tanto, los automovilistas señalan que el avance es nulo, porque está prácticamente detenido, así que es mejor evitar la zona.

“Si pueden evitar la zona Chamapa-Lechería, dirección", alertan en redes sociales.

