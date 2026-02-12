¿Qué Pasó en el Circuito Exterior Mexiquense Hoy? Tráiler Volcado Causa Cos Vial en Ixtapaluca

La mañana de este jueves, 12 de febrero de 2026, se registró un accidente en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, un tráiler que transportaba alimentos volcó debido a exceso de velocidad, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Video: Tráiler a Exceso de Velocidad Vuelca en el Circuito Exterior Mexiquense en Ixtapaluca, Edomex

Noticia relacionada: Padre e Hijo Mueren Atropellados en Fuerte Accidente en Querétaro.

Caos vial en el Circuito Exterior Mexiquense

La pesada unidad quedó obstruyendo los carriles de circulación en el CEM, en la desviación hacia Puebla, por lo que hay caso vial en la zona.

A pesar de lo aparatosos del accidente, el chofer resultó ileso; trabajadores de la empresa descargaron la unidad, para poder levantarla.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar