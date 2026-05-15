¿Qué Pasó en el Tren Suburbano? Convoy se Detiene Entre Estaciones y Deja a Oscuras a Usuarios

Usuarios del sistema de transporte reportaron una falla que mantiene varado a un convoy de la ruta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con las denuncias de los pasajeros, el tren se detuvo por completo y se quedó sin luz en el tramo comprendido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna.

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¿Hay servicio en el Tren Suburbano?

De acuerdo con la administración del Tren Suburbano, debido a este percance, el trayecto puede tomar más tiempo de lo habitual.

Ante los reportes y la molestia de los viajeros, la administración del Tren Suburbano emitió un comunicado informando que se activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia.

Labores de reparación: Personal técnico y operativo de Ferrocarriles Suburbanos se encuentra trabajando directamente en el punto de la falla.

Coordinación: Las acciones se realizan en conjunto con los responsables de la operación de los trenes que conectan hacia el AIFA.

Objetivo: El Tren Suburbano señaló que el despliegue busca restablecer la circulación a la brevedad y normalizar el servicio lo más pronto posible.

Las autoridades del transporte llamaron a los usuarios a mantenerse atentos y adelantaron que la información sobre el avance de los trabajos se actualizará de manera oportuna a través de sus canales oficiales.

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