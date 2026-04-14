Accidente en Naucalpan: Mueren 2 Trabajadores de Limpia por Fuerte Golpe con Puente Vehicular

Dos trabajadores que viajaban en la parte trasera de un camión de limpia murieron hoy, 14 de abril de 2026, luego de un fuerte accidente vial en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba por los carriles centrales de Periférico Norte, en dirección a la autopista México-Querétaro, hasta donde se trasladaron los servicios de emergencia.

¿Qué pasó en Naucalpan hoy?

En un comunicado, el ayuntamiento dijo que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo circulaba por un puente vehicular cuando las personas que viajaban en la parte trasera sufrieron un impacto contra la estructura del puente, lo que provocó el fallecimiento.

Al sitio se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para brindar atención y realizar las acciones iniciales correspondientes y asegurar la zona.

Mientras que personal de la Guardia Municipal coadyuvó en las labores de apoyo y resguardo perimetral, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Investigación correspondiente

El municipio de Naucalpan también informó que se dio intervención a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para llevar a cabo las diligencias conducentes y determinar las causas exactas del hecho.

Peritos de la dependencia acudieron a la zona y realizaron el levantamiento de los cuerpos y las labores para iniciar la investigación.

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Con información de N+.

spb