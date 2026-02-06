¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Encuentran Cuerpo en Bolsas Negras en Paseos del Bosque

Otro hecho de violencia sacudió al municipio de Naucalpan, Estado de México, luego del hallazgo de un cuerpo en bolsas negras en plena vía pública.

El suceso ocurrió la mañana de hoy, 6 de febrero de 2026, en la calle de Los Arcos, en la colonia Paseos del Bosque, lo que desató la movilización de los servicios de emergencia.

Las autoridades de la zona localizaron el cuerpo de la víctima luego de la denuncia de automovilistas que circulaban por esa calle.

Movilización de servicios de emergencia

Al sitio se trasladaron elementos de las policías estatal y municipal, quienes acordonaron el área para dar paso a los trabajos del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones correspondientes.

La víctima permanece en calidad de desconocida e incluso no se ha informado si se trata de un hombre o una mujer.

Por estos hechos no se reportó afectaciones a la circulación, ya que se trata de una calle solitaria con poco tránsito. Los agentes únicamente acordonaron el carril de extrema derecha e instaron a los automovilistas a circular con precaución.

En la zona comenzaron las labores para tratar de localizar a los implicados, sin embargo, en el perímetro no se observaron cámaras de seguridad que pudieran proporcionar indicios.

