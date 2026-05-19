¿Por Qué Entraron Policías Armados a la FES Acatlán Hoy? Hombre Irrumpió en Escuela de la UNAM

Una detención por policías al interior de la FES Acatlán de la UNAM hoy, provocó movilización en el plantel ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México; esto sabemos del caso.

Los hechos ocurrieron este martes 19 de mayo 2026, cuando se dieron a conocer los videos del momento cuando los elementos de seguridad, quienes portaban equipo táctico, ingresaron a la universidad persiguiendo al sujeto. El sospecho logró subir a uno de los edificios.

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En las imágenes se observa cómo el hombre es sometido y llevado hasta la planta baja ante la mirada de sorpresa de los alumnos que se encontraban en el pasillo.

En otros videos captados al interior de la FES Acatlán, se muestra el momento en el que se registra una trifulca entre personal de seguridad de la UNAM con los agentes. Entre jaloneos intentan liberar al sospechoso, quien viste una playera color naranja, jeans y una gorra color negro.

"No pueden estar aquí, están violentando la autonomía de la UNAM", se escucha desde la multitud.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la detención en la FES Acatlán hoy?

Luego de darse a conocer los videos de la detención de un hombre por policías de Naucalpan al interior de la FES Acatlán, las autoridades de seguridad se pronunciaron al respecto y relataron cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el gobierno de Naucalpan, la persona que aparece en el video fue señalada de ocasionar un accidente automovilístico.

"Y de haber amenazado a un conductor con un arma de fuego junto con otro grupo de personas", aseguró.

La persona afectada por el accidente llamó a la guardia municipal y los agentes comenzaron una persecución.

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"La Guardia Municipal inició una persecución y el presunto responsable ingresó a la FES para ocultarse", confirmó.

Asimismo, refirió que al lograrse su detención, los policías explicaron a las autoridades municipales que la persona iba armada y que representaba un riesgo para el plantel y comunidad universitaria de la FES Acatlán.

En tanto la Facultad señaló que el accidente ocurrió afuera de las instalaciones y la persona responsable iba en estado de ebriedad.

"El vehículo era perseguido por dos motocicletas de seguridad pública, cuyos elementos también ingresaron a las instalaciones para detener al conductor", señaló.

Entonces, personal de vigilancia institucional solicitó a los policías retirarse de las instalaciones. La persona involucrada fue remitida al juez calificador.

"Desmentimos categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas detonaciones de arma de fuego al interior del plantel", puntualizó.

¿Por qué no puede ingresar la policía la UNAM?

El ingreso de la policía o de cualquier fuerza pública a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está regulado por un principio fundamental: la autonomía universitaria, la cual está normada en el Artículo 3º, Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la UNAM.

Ahora bien, la actuación policial está sujeta a protocolos específicos. Las fuerzas de seguridad del Estado (locales o federales) pueden ingresar a la UNAM en estos casos:

Petición expresa del Rector en caso de que autoridades universitarias se ven superadas por una situación

Si un delincuente es perseguido por la policía tras cometer un delito en la vía pública e ingresa al campus para esconderse

Si un juez emite una orden de cateo o de aprehensión que deba ejecutarse dentro de las instalaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) puede realizar diligencias dentro del campus si el delito bajo investigación es de su competencia, coordinándose previamente con la oficina del Abogado General de la UNAM

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