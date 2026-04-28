¿Qué Pasó Hoy en Ozumba, Edomex? Polvorín Explota Sin Que se Reporten Lesionados

Una explosión de polvorín se registró este día en el municipio de Ozumba, movilizando a diversos cuerpos de emergencia. Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades locales y estatales han confirmado que, de manera preliminar, no existen víctimas fatales ni heridos.

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Así fue la explosión

La Coordinación General de Protección Civil, región Amecameca, informó que el siniestro ocurrió en un establecimiento de pirotecnia ubicado en la colonia Industrial Libramiento de Atlautla, en el punto conocido como camino viejo, dentro del territorio de Ozumba.

En el lugar de la emergencia se encuentra trabajando personal especializado, ya que en el sitio aún se consume producto terminado que podría activarse en cualquier momento. Debido a esto, los cuerpos de auxilio mantienen labores preventivas para asegurar el perímetro.

Reporte de las autoridades

El presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia, se trasladó al lugar de los hechos y confirmó que la situación ha dejado únicamente afectaciones materiales.

"Afortunadamente, el saldo es únicamente de pérdidas materiales, sin personas lesionadas, lo cual nos da un poco de tranquilidad dentro de la situación", expresó el alcalde a través de un comunicado.

Valencia también hizo un reconocimiento a los cuerpos de emergencia por su pronta respuesta, así como a los ciudadanos por mantener la calma ante la contingencia.

Aviso a la población por zona de riesgo

Tanto el gobierno municipal como Protección Civil del Estado de México emitieron un aviso importante para los habitantes de la zona y transeúntes:

Evitar acercarse a la zona : Se pide a la población no acudir al lugar de la explosión para no entorpecer las labores de los cuerpos de emergencia y prevenir riesgos adicionales por material no activado.

: Se pide a la población no acudir al lugar de la explosión para no entorpecer las labores de los cuerpos de emergencia y prevenir riesgos adicionales por material no activado. Atender indicaciones: Se solicita seguir en todo momento las instrucciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Las autoridades estatales y municipales permanecen en el sitio trabajando para garantizar la seguridad de la comunidad y finalizar las labores de control en el polvorín.

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AMP