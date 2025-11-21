Inicio Estado de México ¿Qué Pasó Hoy en La Paz, Edomex? Varios Muertos y Heridos por Fatal Accidente de Combi

El accidente en La Paz deja varias personas muertas y heridas

Varias personas murieron por el accidente en Estado de México

Varias personas murieron por el accidente en Estado de México. Foto: N+

Este viernes se registró un fatal accidente en el municipio de La Paz, en Estado de México; aquí te decimos lo que se sabe por la volcadura de una combi de transporte público, por la que se reportaron varios muertos y heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron lesionadas por el accidente de hoy, 21 de noviembre de 2025.

Información en desarrollo…

 

