¿Qué Pasó Hoy en La Paz, Edomex? Varios Muertos y Heridos por Fatal Accidente de Combi

Este viernes se registró un fatal accidente en el municipio de La Paz, en Estado de México; aquí te decimos lo que se sabe por la volcadura de una combi de transporte público, por la que se reportaron varios muertos y heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron lesionadas por el accidente de hoy, 21 de noviembre de 2025.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT