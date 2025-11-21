¿Qué Pasó Hoy en La Paz, Edomex? Varios Muertos y Heridos por Fatal Accidente de Combi
El accidente en La Paz deja varias personas muertas y heridas
Este viernes se registró un fatal accidente en el municipio de La Paz, en Estado de México; aquí te decimos lo que se sabe por la volcadura de una combi de transporte público, por la que se reportaron varios muertos y heridos.
De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron lesionadas por el accidente de hoy, 21 de noviembre de 2025.
Información en desarrollo…
Con información de N+.
RMT