¿Qué Pasó en Periférico Norte Hoy? Hay Larga Fila de Autos este 28 de Abril 2026

¡Toma precauciones! El Periférico Norte, a la altura del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), nuevamente registró severo caos vial hoy, 28 de abril de 2026.

Aquí te damos a conocer la zona exacta con afectación vial, así como el motivo de las complicaciones en esta importante vialidad del Valle de México, para que consideres rutas alternas y evites una afectación en tus traslados.

Video relacionado: VIDEO: Combi de Pasajeros Queda Atrapada en Inundación sobre Periférico Norte y Conscripto.

¿Qué pasó en Periférico Norte Hoy?

El intenso caos vial en Periférico Norte se debe a las obras de mantenimiento y modernización de la vialidad.

Desde las primeras horas de este martes, los trabajadores iniciaron el cambio de la carpeta asfáltica en los carriles laterales, por lo que se efectuaron los cortes a la circulación correspondientes.

La zona exacta de la afectación en el Anillo Periférico se localizó a la altura de la incorporación a Río San Joaquín y la Calzada San Esteban, en la colonia El Parque, en Naucalpan de Juárez.

Video: Periférico Norte Desde el Aire: Así se Ve el Caos Vial por Obras

Caos vial

Imágenes aéreas captadas por N+ mostraron las enormes filas de vehículos en esa área, para llegar a la Ciudad de México (CDMX).

La circulación quedó completamente colapsada desde la zona de Torres de Satélite, y la afectación se pudo apreciar también en los carriles centrales, así como en la autopista urbana, donde los autos avanzaron a vuelta de rueda.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México alertó que la afectación vial abarcó aproximadamente 7 kilómetros en la zona.

“Se registra carga vehicular sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de Ciudad Satélite hasta Plaza Toreo, municipio de Naucalpan, con dirección a CDMX, derivado de obras de repavimentación”.

“Te recomendamos tener paciencia y considerar vías alternas”, indicó en redes sociales.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb