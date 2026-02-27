¿Qué Pasó en el Tren Suburbano Hoy? Marcha Lenta Provoca Retrasos a Cientos de Usuarios

Este viernes, 27 de febrero de 2026, usuarios del Tren Suburbano, que corre de Cuautitlán, en el Estado de México (Edomex), a Buenavista, en la Ciudad de México (CDMX), reportan retrasos.

Según los primeros reportes, los 20 trenes de este sistema de transporte redujeron su velocidad por actos vandálicos entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán.

Se reporta marcha lenta en las siete estaciones del Tren Suburbano y se activó el protocolo de seguridad.



De acuerdo con algunas versiones, personas estuvieron arrojando piedras a los convoyes del Tren Suburbano.

En tanto, a través de un comunicado, se informó que los trenes entre dichas estaciones viajan a baja velocidad ya que se activó la marcha lenta debido a afectaciones provocadas por personas externas, agregó que el resto de las estaciones opera con normalidad.

