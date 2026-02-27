¿Qué Pasó en el Tren Suburbano Hoy? Marcha Lenta Provoca Retrasos a Cientos de Usuarios
Los 20 trenes del Suburbano redujeron su velocidad por actos vandálicos al exterior, lo que afecta a cientos de usuarios
Usuarios del Tren Suburbano reportan afectaciones en toda la línea, sin embargo, las autoridades de este transporte señalan que por vandalismo se diminuyó la velocidad entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán
Este viernes, 27 de febrero de 2026, usuarios del Tren Suburbano, que corre de Cuautitlán, en el Estado de México (Edomex), a Buenavista, en la Ciudad de México (CDMX), reportan retrasos.
Según los primeros reportes, los 20 trenes de este sistema de transporte redujeron su velocidad por actos vandálicos entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán.
Se reporta marcha lenta en las siete estaciones del Tren Suburbano y se activó el protocolo de seguridad.— NMás (@nmas) February 27, 2026
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/bc8rEaJL6b
De acuerdo con algunas versiones, personas estuvieron arrojando piedras a los convoyes del Tren Suburbano.
Noticia relacionada: Tren Buenavista-AIFA: Estaciones del Tren Suburbano que se Inaugurarán en Marzo de 2026.
En tanto, a través de un comunicado, se informó que los trenes entre dichas estaciones viajan a baja velocidad ya que se activó la marcha lenta debido a afectaciones provocadas por personas externas, agregó que el resto de las estaciones opera con normalidad.
February 27, 2026
Con información de N+.
