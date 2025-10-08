¿Qué Se Sabe de Kimberly Moya? Esta Es la Zona donde Desapareció la Joven en Naucalpan

Kimberly Hilary Moya desapareció el pasado 2 de octubre de 2025, luego de salir de su casa a sacar copias para su tarea, desde entonces nada se sabe de la estudiante del CCH Naucalpan, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 16 años. En N+ te decimos la zona donde desapareció la joven en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Un hombre de aproximadamente 50 años está detenido, presuntamente involucrado por la desaparición, luego de que se le ve corriendo en los videos de la cámara de seguridad, aunque declaró que lo hizo porque le andaba del baño.

El equipo de N+ FORO confirmó que el sujeto fue detenido por el delito de cohecho, y no directamente por la desaparición de Kimberly.

Analizan nuevos videos para localizar a Kimberly

La Fiscalía General de Justicia del Edomex indicó que no se descarta ningúna línea de investigación para localizar a Kimberly, luego que circularon nuevos videos, que ya son analizadas por la autoridad competente, mismos que fueron captados en el cruce de la Calzada de Guadalupe y Mazatlán, en la segunda sección de la colonia San Rafael Chamapa.

En un video se observa a una mujer con los rasgos de la estudiante del CCH Naucalpan cargando dos bolsas grandes, la noche del pasado 6 de octubre, es decir cuatro días después de su desaparición.

Hasta el momento no está confirmado que se trate de ella, incluso locatarios de la zona aseguran que es otra persona. Sin embargo, continúan los peritajes, con binomios caninos y equipo especializado.

Durante varios días, los padres y amigos de la joven han protestado para exigir su aparición con vida, apenas ayer, compañeros del CCH Naucalpan bloquearon de manera parcial la avenida del Bosque.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven desapareció en la colonia San Rafael Chamapa, los últimos videos de Kimberly Moya antes de su desaparición fueron captados por las cámaras de seguridad de un café internet ubicado en el Mercado Filomeno Mata, de la misma colonia.

En las imágenes se ve a la menor salir del lugar, vestida con un pantalón de color gris, sudadera verde, tenis blancos y una mochila.

