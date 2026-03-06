Reportan Como Reservado el Estado de Salud del Niño Henry

El pesar y la tristeza para la familia de Henry continúan, debido a que es escasa la mejoría del menor de 2 años, quien resultó con el 80% de su cuerpo quemado tras los actos vandálicos contra una tienda de conveniencia, en el municipio de Valle de Chalco, luego de darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder de una organización criminal, Henry continúa intubado y sedado para resistir el dolor.

Este jueves cumplió 11 días en el área de quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan.

Su familia señaló que su estado de salud es grave, pero estable.

Video: Henry Sigue Grave y con Diagnóstico Reservado a 11 Días de Ataque en Valle de Chalco

Pasadas las dos de la tarde, su madre, Carolina, quien ha estado junto al niño todo el tiempo, salió del hospital a comer.

En ese momento se le acercó un joven que no quiso dar su nombre. Dijo que era originario de la zona de Tacubaya y le donó 700 pesos para ella y su familia.

El joven le dijo que hace unas semanas murió su hija y, de corazón, quería apoyar a la familia.

La mamá de Henry hizo un comentario breve antes de regresar con su hijo, sobre cómo sigue.

"Pues igual, muy reservado"

Indicó que sigue intubado y su esposo también está grave.

Según personal médico, esta semana el señor Carlos Noé Hernández, quien sufrió quemaduras en el 15% del cuerpo durante la agresión, fue sometido a una cirugía, la cual fue exitosa.

Estado de salud de Henry

Según el personal médico del hospital, el estado de Henry es reservado.

Detenido

Este viernes se realizará la audiencia contra Édgar 'N', alias ‘El Peluso’, de 28 años, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y acusado del delito de homicidio en grado de tentativa, por presuntamente participar en el ataque a la tienda de conveniencia, donde resultó lesionado el niño.

Con información de Arturo Sierra

