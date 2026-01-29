Reportan Explosión e Incendio de Bodega en Tultepec, Edomex

Una fábrica de velas explotó y posteriormente se incendió en inmediaciones del municipio de Tultepec, Estado de México, por lo que autoridades se encuentran laborando en la zona.

Según los primeros reportes, el incendio de la bodega velas se registra en inmediaciones de la avenida Joaquín Montenegro, en el Barrio San Martín.

Una enorme columna de humo que era visible desde distintos puntos del municipio alertó a los vecinos. A través de redes sociales se dieron a conocer videos en los que se observa cuando la fábrica explota y arde en llamas.

Al momento no se registran personas lesionadas ni evacuadas, puntualizó Protección Civil de Edomex

Sin embargo, indicó que debido a la emergencia la atención se mantiene bajo un esquema preventivo y de control de riesgos, con monitoreo permanente de la zona.

¿Cómo se originó el incendio en la fábrica de velas en Tultepec?

Las autoridades informaron que en las labores para contener el incendio se encuentran involucrados diversos organismos, entre ellos, Bomberos de Tultepec y Seguridad Pública municipal, fortaleciendo las acciones de respuesta y resguardo del área.

Hasta el momento se tiene el control del incendio en la fábrica de velas en Tultepec, se encuentra al 70%, no obstante, las maniobras de emergencia continúan en la zona.

Se desconoce exactamente cómo ocurrió la explosión, sin embargo, se sospecha que está relacionada con la cantidad de químicos que se usan en el lugar.

