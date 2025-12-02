Reportan Fuerte Incendio en el Cerro de Loma de Tepeolulco en Ecatepec, Edomex

La noche de este martes 2 de diciembre se registró un incendio de gran magnitud en el cerro de Loma de Tepeolulco, localizado en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que vecinos de comunidades cercanas reportaran el siniestro en la parte alta del cerro, así como una columna de humo que se extendía varios metros hacia el cielo.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron a propagarse con rapidez debido a las condiciones del terreno y el pastizal seco acumulado en la zona, lo que facilitó la expansión del fuego en cuestión de minutos.

Incendio en Ecatepec. Foto: N+

Bomberos Controlan incendio

A la emergencia acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de Ecatepec, quienes comenzaron las labores para contener el avance del incendio. Con apoyo de personal de Protección Civil municipal, se realizó el acordonamiento del área y se evaluaron posibles riesgos para viviendas cercanas, aunque no fue necesaria la activación de protocolos de evacuación.

Minutos después de su llegada, los bomberos informaron que el siniestro fue controlado gracias al trabajo coordinado de las unidades de emergencia. No obstante, continuaron realizando labores de enfriamiento para evitar que el fuego pudiera reavivarse durante la noche.

