Víctima de Tocamientos Narra Agresión en Camión de Ecatepec: Detienen a Sujeto por Abuso Sexual

La Policía de Ecatepec, Estado de México, detuvo anche a un hombre acusado de abuso sexual luego de haber sido señalado de realizar tocamientos a una pasajera del transporte público.

En un comunicado, el Gobierno municipal indicó que los hechos ocurrieron en la colonia Jardines de Morelos, cerca de la medianoche, durante el operativo Transporte Seguro.

El sujeto, identificado como Abraham Ismael “N”, fue presentado ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de abuso sexual, indicó.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con la información oficial, una unidad del transporte público de la Ruta 49, que salió del Metro Indios Verdes rumbo a la colonia Jardines de Morelos, se detuvo en el filtro de seguridad y vigilancia ubicado en las avenidas Central y Jardines de Morelos.

Del camión “descendió una mujer alterada y detrás de ella un sujeto”, se indicó en el comunicado.

La pasajera pidió la intervención policiaca y denunció que el hombre que estaba a unos metros de ella le había realizado tocamientos antes de bajar de la unidad, por lo que elementos de la Policía Metropolitana lo sujeto.

La víctima relató que ante la agresión, pidió al chofer de la unidad que se detuviera, pues observó una patrulla de la policía municipal.

Como ya era muy tarde, solo quedamos un sujeto y yo sentados en el asiento trasero de la unidad y comenzó a acercarse a mí, y al estar justamente a un costado mío me realizó tocamientos, por lo que me paré de inmediato, pedí al chofer que se detuviera y al bajar vi a una patrulla de la policía municipal y a dos policías femeninas, a quienes pedí el apoyo.

Abraham Ismael “N” fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde se inició la averiguación previa ECA/CGV/JME/034/332056/25/12 por su probable participación en el delito de abuso sexual.

