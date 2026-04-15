La tarde de este miércoles 15 de abril de 2026 se registró una fuga de gas natural a la altura de la estación Tultitlán, del Tren Suburbano, en el Estado de México; esto ha causado incertidumbre entre los usuarios sobre si hay servicio o no.

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No obstante, hasta el momento solo han sido desalojados los vecinos de la zona, por lo que el servicio en este medio de transporte opera con normalidad, mientras permanece el despliegue de bomberos del municipio.

Video. Reportan Fuerte Fuga de Gas Natural en Tultitlán, Estado de México, Durante Obras de Drenaje

¿Qué es lo que pasó en Tultitlán hoy?

Intensa movilización de equipos de emergencia en Tultitlán, Edomex. Foto: N+

En Tultitlán, una retroexcavadora perforó un ducto de gas natural mientras realizaba obras de drenaje. Autoridades evacuaron a los habitantes de la colonia Bosques de Tultitlán. La fuga todavía no ha sido controlada.

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Con información de N+

HVI