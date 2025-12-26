Se Registra Incendio en Bazar Navideño en Prados Sur en Tultitlán, Estado de México
De manera preliminar se reportaron dos personas con quemaduras leves por el incendio que habría sido provocado por un tanque de gas
La noche de este viernes 26 de diciembre de 2025 se reportó un incendio en el Bazar Navideño en Prados Sur en Tultitlán, Estado de México.
Protección Civil atendió la emergencia.
Lesionados
De manera preliminar se reportaron dos personas lesionadas con quemaduras leves.
De acuerdo con los reportes, el fuego fue provocado debido a un tanque de gas.
Información en desarrollo…
