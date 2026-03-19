Segundo Día de Bloqueos Periférico Norte: Integrantes de Anexos Piden Reunión con Fiscal Edomex

Decenas de integrantes de centros de rehabilitación contra adicciones bloquean hoy por segundo día el Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan.

Las personas que protestan son una organización que representa a 80 centros de rehabilitaciónde de varios municipios mexiquenses como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Tultitlán.

El bloqueo se encuentra en carriles laterales y centrales, lo que afecta severamente el tránsito hacia otros municipios como Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán.

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¿Por qué protestan hoy en Periférico Norte?

Acusan abusos de las autoridades durante los operativos que se han realizado en las últimas semanas, y que ha llevado a la clausura de los también llamados anexos.

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Aseguran que el cierre de estos centros de rehabilitación afecta a los adictos ya que los deja sin posibilidad de recuperarse, por lo que advierten que no se van a retirar del lugar hasta que sean atendidas sus demandas por el fiscal del Estado de México o alguna autoridad.

Denuncian operativo en centro de rehabilitación “Lenguaje de Corazón, un Llamado al Amor”

En un comunicado, los inconformes señalaron que un operativo de la Fiscalía del Edomex en un centro de rehabilitación desató una denuncia que ya escala a nivel nacional por presuntas violaciones graves al debido proceso, uso indebido de la fuerza y detenciones arbitrarias, en un contexto de creciente presión oficial sobre los llamados “anexos”.

Los hechos ocurrieron en el CETRAPAD “Lenguaje de Corazón, un Llamado al Amor” A.C. (Casa #2), en la colonia Capulín Soledad, donde segú testimonios, agentes ministeriales ingresaron sin presentar orden de cateo ni de aprehensión, en lo que los afectados califican como una “irrupción ilegal” en un domicilio privado.

Durante la intervención fueron detenidos Víctor Manuel Becerra Rivera, Mauricio García Sánchez —identificado como representante del centro— y Francisco Javier Nieves Picasso, quienes permanecen en instalaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan. Acusan que la autoridad no les ha permitido el acceso a la carpeta de investigación.

Las personas que bloquean advierten que iniciarán movilizaciones y bloqueos en vialidades clave del Valle de México.

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