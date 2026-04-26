Cae Tormenta Hoy en Tecámac, Edomex; Alertan por Caída de Granizo

Este domingo 26 de abril, se emitió una alerta urgente a las 19:10 horas tras detectar, vía radar, una tormenta severa que afecta las zonas poniente del norte y centro del municipio de Tecámac.

Se advierte a la población sobre la alta probabilidad de granizadas y lluvia de fuerte intensidad en las próximas horas.

El C5 del Estado de México recordó a la ciudadanía que, ante cualquier contingencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos, se encuentra disponible la línea de emergencia 9-1-1.

Este Fin de Semana Continuarán las Lluvias y el Calor en Gran Parte del Territorio Nacional

Municipios con presencia de lluvia ligera

De acuerdo con el reporte más reciente del C5 Edomex, la actividad pluvial no se limita a Tecámac, también se presentan precipitaciones de menor intensidad en las siguientes demarcaciones:

Tultitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Recomendaciones de seguridad

Para evitar accidentes viales y situaciones de riesgo, las autoridades sugieren:

Manejar con precaución: Disminuir la velocidad y mantener una distancia segura. Visibilidad: Encender luces intermitentes en caso de lluvia densa. Prevención: Evitar transitar por zonas con acumulación de agua o encharcamientos severos

Historias recomendadas:

Contingencia Ambiental Hoy por Ozono se Mantiene en CDMX y Edomex, Reporta CAMe

"Misión Cumplida": Claudia Sheinbaum Inaugura Ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano