Cae Tormenta Hoy en Tecámac, Edomex; Alertan por Caída de Granizo
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Autoridades activan alerta por lluvias intensas y caída de granizo en el municipio; recomiendan extremar precauciones al conducir.
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Este domingo 26 de abril, se emitió una alerta urgente a las 19:10 horas tras detectar, vía radar, una tormenta severa que afecta las zonas poniente del norte y centro del municipio de Tecámac.
Se advierte a la población sobre la alta probabilidad de granizadas y lluvia de fuerte intensidad en las próximas horas.
El C5 del Estado de México recordó a la ciudadanía que, ante cualquier contingencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos, se encuentra disponible la línea de emergencia 9-1-1.
Municipios con presencia de lluvia ligera
De acuerdo con el reporte más reciente del C5 Edomex, la actividad pluvial no se limita a Tecámac, también se presentan precipitaciones de menor intensidad en las siguientes demarcaciones:
- Tultitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec de Morelos
Recomendaciones de seguridad
Para evitar accidentes viales y situaciones de riesgo, las autoridades sugieren:
- Manejar con precaución: Disminuir la velocidad y mantener una distancia segura.
- Visibilidad: Encender luces intermitentes en caso de lluvia densa.
- Prevención: Evitar transitar por zonas con acumulación de agua o encharcamientos severos
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