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Cae Tormenta Hoy en Tecámac, Edomex; Alertan por Caída de Granizo

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Autoridades activan alerta por lluvias intensas y caída de granizo en el municipio; recomiendan extremar precauciones al conducir.

Prevén fuerte lluvia en el municipio mexiquense de Tecámac.

Alertan por fuerte lluvia en Tecámac. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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Este domingo 26 de abril, se emitió una alerta urgente a las 19:10 horas tras detectar, vía radar, una tormenta severa que afecta las zonas poniente del norte y centro del municipio de Tecámac
Se advierte a la población sobre la alta probabilidad de granizadas y lluvia de fuerte intensidad en las próximas horas.

El C5 del Estado de México recordó a la ciudadanía que, ante cualquier contingencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos, se encuentra disponible la línea de emergencia 9-1-1.

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Municipios con presencia de lluvia ligera

De acuerdo con el reporte más reciente del C5 Edomex, la actividad pluvial no se limita a Tecámac, también se presentan precipitaciones de menor intensidad en las siguientes demarcaciones:

  • Tultitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Ecatepec de Morelos

Recomendaciones de seguridad

Para evitar accidentes viales y situaciones de riesgo, las autoridades sugieren:

  1.  Manejar con precaución: Disminuir la velocidad y mantener una distancia segura.
  2. Visibilidad: Encender luces intermitentes en caso de lluvia densa.
  3. Prevención: Evitar transitar por zonas con acumulación de agua o encharcamientos severos

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