Video del Accidente de Pipa en Ecatepec Hoy: ¿Qué Pasó en la Vía Morelos?

Un nuevo accidente que involucra a una pipa se registró hoy 22 de septiembre de 2025, pero ahora en el municipio de Ecatepec, Estado de México, lo cual quedó grabado en videos que se difundieron en redes sociales.

Apenas el 10 de septiembre de 2025 una pipa sufrió un accidente en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), provocando una explosión que ha cobrado la vida de al menos 29 personas.

Video: Tren Embiste a Pipa y Vuelca en la Vía Morelos, Edomex

Así fue el accidente de pipa en Ecatepec

Al mediodía de este lunes, se reportó el accidente de la pipa en Ecatepec, lo cual generó intenso tráfico en la zona.

Autoridades de Ecatepec confirmaron que aunque la pipa es para transportar hipoclorito iba vacía al momento del accidente, por lo que se descartó algún riesgo por derrame de líquido o posible explosión en la zona.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de la pipa volcada en la colonia La Purísima Tulpetlac, a la altura de la Vía Morelos.

El accidente se dio cuando el chofer de la pipa intentó ganarle el paso a un tren que cruza por la zona, pero al no lograrlo habría sido impactado en la parte trasera, por lo cual la unidad terminó volcada.

Autoridades locales detallaron que la pipa con placas 75-BD-1U, de hipoclorito de la empresa "IEVSUS", quiso ganarle el paso al tren y fue impactada por el vagón con número económico 9812 de Ferrocarriles Nacionales.

Personal de salud atendió al conductor del tren, de 57 años de edad, quien resultó con golpes leves, mientras el operador de la pipa también sufrió golpes leves, aunque este último será puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

Por su parte, bomberos trabajaron en la zona debido a que hubo derrame de diésel y aceite, y confirmaron que el contenedor que no registró fisuras.

Afectación vehicular en la zona

Luis Enrique Serna García, titular de Tránsito en Ecatepec, informó a N+FORO que las maniobras para remover a la pipa volcada tardarían alrededor de una hora y mencionó la zona afectada por el accidente.

De acuerdo con el funcionario local, la circulación está severamente afectada en la Vía Morelos, con dirección al sur hacia la Ciudad de México (CDMX).

Por ello hay cortes viales en Avenida México y Avenida Oaxaca, además hacia el norte está cerrado desde Cerro Gordo. Como alternativa vial se recomienda utilizar Puente de Fierro, para llegar a la alcaldía Gustavo A. Madero o hacia Tlalnepantla.

Además, el servicio del Mexibús se vio afectado por la volcadura de la pipa en Ecatepec.

#MX4Informa

Se suspende el servicio continuo debido a la volcadura de una pipa a la altura de Tulpetlac.

Contaremos con los siguientes circuitos:

🔴UMB- Nuevo Laredo

🔴La raza - servicios administrativos — Mexibus 4 (@MexiBus_4) September 22, 2025

