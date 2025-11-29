Vinculan a Proceso a Guillermo "N", Objetivo Prioritario de Operación Caudal en Edomex
La Fiscalía investiga al sujeto detenido durante la Operación Caudal por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio de una mujer.
Guillermo “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión, este sujeto era considerado un objetivo prioritario dentro de la Operación “Caudal”.
Así lo informó mediante un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), desplegó desde el miércoles el operativo Operación “Caudal” dirigido a intervenir y asegurar pozos, pipas y puntos de distribución relacionados con la extracción, sobreexplotación y comercio ilegal de agua en la entidad.
Guillermo “N”, fue detenido por el delito de extorsión por hechos presuntamente cometidos en agravio de una mujer en Nezahualcóyotl y es investigado por su probable participación al ordenar actividades delictivas en la cadena ilícita de extracción, distribución y venta de agua en el Estado de México.
De acuerdo a información recabada a través de investigaciones, Guillermo “N” recibía instrucciones directas de alias “Gimy” y/o “Jimmy”, para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales y “administrar la venta y distribución de la ordeña” con el uso de pipas irregulares operadas por sus agremiados.
Por lo anterior, Guillermo “N” es señalado como un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”.
Luego de analizar los datos recabados y aportados por el Agente del Ministerio Público, autoridades judiciales iniciaron un proceso legal en su contra y establecieron un plazo para el cierre de investigación complementaria de dos meses. Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
