Choca Tráiler con Unidades de la Guardia Nacional en Autopista Mazatlán-Culiacán; Hay Heridos

La tarde de este jueves 30 de octubre 2025, se registró un fuerte accidente entre un tráiler y unidades de la Guardia Nacional sobre la Autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 30. De acuerdo con los primeros reportes hay heridos, sin precisar hasta el momento cuántos, los cuales fueron trasladados a hospitales para su atención.

Ambos sentidos de la vía fue cerrada, mientras laboran servicios de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, 5 vehículos se vieron involucrados en el accidente, un camión, un tráiler, una pipa de agua y las dos unidades de la GN, lo cual provocó el incendio de las unidades siniestradas .

La Guardia Nacional no se ha pronunciado al momento sobre el accidente.

