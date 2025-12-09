Activan Alerta Naranja en Tabasco por la Crecida en Ríos Provocado por el Frente Frío 19

Las intensas lluvias de las últimas horas han causado desbordamiento de ríos e inundaciones en Tabasco, por el paso del Frente Frío número 19. Uno de los puntos más afectados es la carretera de Teapa a Francisco Sarabia, donde el río comenzó a salir de su cauce y se formaron vados.

La carretera Villahermosa-Teapa fue cerrada como medida de precaución.

Autoridades de Tabasco activaron, hoy 9 de diciembre de 2025, la Alerta Naranja por aumento de ríos y riesgo de inundaciones debido a los efectos del Frente Frío número 19.

Video relacionado: Auto Termina Bajo el Agua tras Caer a Canal por Inundaciones en Boca del Río

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) se encargó de emitir este martes dicha alerta naranja ante el aumento de niveles de ríos y arroyos, como consecuencia de las intensas lluvias.

A través de un comunicado, en sus redes sociales, la dependencia advirtió que los escurrimientos provenientes del norte de Chiapas y de la zona serrana continúan fluyendo hacia la planicie tabasqueña, lo que podría causar cortes carreteros por vados, deslizamientos de ladera e inundaciones fluviales en distintos municipios.

¿Continuarán las lluvias en Tabasco en las próximas horas?

Autoridades de Tabasco prevén que las lluvias disminuyan de forma gradual en las próximas horas, durante la tarde y noche se esperan lloviznas y chubascos intermitentes, pero debido al acumulado de lluvia seguirán altos los niveles de ríos.

Los vados carreteros y los incrementos en ríos seguirán al menos durante este martes 9 de diciembre de 2025, por ello, se pidió a la población considerar afectaciones en los tramos Villahermosa–Teapa y Villahermosa–Jalapa, ante nuevos cierres.

¿Cuáles comunidades están afectadas por inundaciones?

Hay inundaciones en localidades asentadas a lo largo del río De la Sierra, entre ellas Jahuacapa y Astapa, pertenecientes al municipio de Jalapa. Los ríos Puxcatán y Chilapa mantienen una tendencia al alza. Ante este panorama Protección Civil pidió extremar precauciones a habitantes de las siguientes zonas:

Puxcatán

Pomoca

Pasamanos

Agua Blanca

Macuspana

Tepetitán

Ciudad Pemex

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI