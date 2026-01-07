Alexis: Niño de 2 Años es Asesinado en Pleno Día de Reyes Presuntamente por su Madre en Guerrero

Alexis, un niño de 2 años de edad fue asesinado presuntamente a manos de su madre y su padrastro en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. El caso ha conmocionado a toda la comunidad, quien exige que no quede impune.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en pleno Día de Reyes, cuando los vecinos de la colonia El Encanto de Chilpancingo, cerca de la barranca Guaje Seco, alertaron a las autoridades luego de escuchar ruidos extraños en una vivienda.

Los testigos indicaron a la policía que escucharon el llanto y lamento de un pequeñito, por lo que era urgente que acudieran a verificar la situación. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia acudieron al domicilio encontraron a Diego sin vida. Su cuerpo presentaba huellas de golpes y estrangulamiento.

¿Qué pasó con los presuntos responsables del asesinato del niño Alexis?

Luego de confirmar el fallecimiento del niño Alexis de 2 años de edad, fueron detenidos Olga María “N” de 20 años y Elder “N” de 21 años de edad, madre y padrastro respectivamente por el delito de homicidio.

El cuerpo de “El Güerito” como le decían al pequeño Alexis es velado en la vivienda de sus familiares en la colonia CNOP. Los medios locales refieren que el niño tenía un problema de movilidad.

Lo anterior, porque cuando era aún más pequeño su papá biológico lo arrojó a una cama, pero cayó y se lastimó la cadera, por lo que “rengueaba”.

