Investigan a Alumno de Secundaria por Crear con IA Fotos Íntimas de Compañeras en Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas, investigan a un alumno de la Secundaria Técnica 1, quien presuntamente usó la Inteligencia Artificial (IA) para crear un catálogo de imágenes de índole sexual usando los rostros de sus compañeras y compañeros; serían al menos 400 los menores afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la institución educativa localizada en el Boulevard López Mateos en la zona Centro, cuando un menor de tercer grado tomó fotografías a sus compañeras y compañeros de escuela.

Esas imágenes las alteró con la finalidad de poner los rostros en otros cuerpos. Presuntamente se dedicó a difundir dichas fotografías en redes sociales.

¿Cómo descubrieron el caso en la Secundaria de Zacatecas?

La publicación de fotos en redes sociales, principalmente, Instagram, fue clave para descubrir el caso. Una madre de familia contó a medios locales cómo se dieron cuenta del caso de violencia digital.

Los mismos niños se estuvieron pasando el link y ellos les decían a las compañeras ‘sales en esta página’. Les avisaban a los compañeros como los tenían

Después de que los menores dieron parte a sus padres de lo ocurrido, comenzó la movilización de papás para acudir a la Secundaria Técnica 1 en Zacatecas y hablar con las autoridades educativas.

¿Qué le hallaron al alumno de la secundaria 1?

Los tutores señalan que el alumno presuntamente tenía todo un catálogo de imágenes sexuales creadas con IA. Aunque no tienen el número exacto de menores afectados, calculan que son 400.

Debido a que el menor investigado tenía los archivos clasificados por grado y grupo, los cuales corresponden a toda la escuela. Incluso, los nombres de las víctimas se publicaron junto a las imágenes.

Nosotros como papás estamos aquí para proteger su integridad y hacerlos entender (a nuestros hijos) que no está bien (lo que les hicieron)

A las protestas para exigir justicia por el caso de violencia digital, también se sumó la inconformidad con el manejo de la situación por parte del Director y la Trabajadora Social de la institución, ya que aseguran que minimizaron el hecho.

Las autoridades de la escuela tratan de minimizar todo con que fue una broma pesada o un juego entre niños, pero no lo es

Hasta el momento, algunos papás ya acudieron ante la Fiscalía de Zacatecas para llevar a cabo las denuncias correspondientes.

¿Qué dijeron las autoridades?

Una vez que se dio a conocer el caso del alumno que creó fotos sexuales de sus compañeros, la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), se pronunció al respecto y señaló que ya está en contacto con la Fiscalía del estado para atender la situación.

Las autoridades acordaron investigar la responsabilidad de los directivos de la institución y también si existen responsabilidades civiles por parte de quien resulte responsable de las acciones inadecuadas denunciadas

La sanción

En Zacatecas, la Ley Olimpia se puede aplicar para hacer frente a la conducta de violencia digital, la cual corresponde a las acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.

A través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias

En ese sentido, el artículo 232 Ter del Código Penal de Zacatecas, señala que las personas que sean sancionadas por cometer este delito, pueden recibir de 4 a 8 años de prisión, así como una multa.

