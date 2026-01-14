Anexo en Veracruz Servía como Centro de Adiestramiento de Grupos Delictivos

En Veracruz, la Fiscalía Estatal de Justicia detuvo a 5 personas encargadas de un centro de rehabilitación de nombre ‘Hablemos de felicidad’, ubicado en Coatzacoalcos, que presuntamente servía como un centro de adiestramiento de grupos delictivos.

Docenas de anexados en el supuesto centro de rehabilitación 'Hablemos de felicidad', localizado en la congregación Mundo Nuevo de Coatzacoalcos, Veracruz, realizaban entrenamiento físico en exceso, según videos publicados en sus perfiles digitales. También eran grabados en diversos festejos.

Según autoridades estatales, el lugar fungía como un centro de adiestramiento criminal que trabajaba para un grupo delictivo.

Armamento

En el lugar, autoridades locales y federales hallaron armas de fuego, un cargador, cartuchos útiles, armas blancas, sustancias con características similares al cristal y bolsas con una etiqueta alusiva a un grupo delincuencial. El sitio quedó asegurado.

Al respecto Karina Cobos, agente municipal de Mundo Nuevo, Veracruz, indicó:

Sabíamos que era un centro de rehabilitación y saber que hubo mucho movimiento pues al principio si alertó a los ciudadanos que no sabían qué estaba pasando

Vecinos y autoridades locales ya habían detectado que ese anexo estaba vinculado con actividades delictivas de la zona.

“Muchas personas, conocidos de los que andaban aquí haciendo fechorías pues ahí estaban metidos, sus familiares encontraron un lugar para ellos y los ciudadanos medio descansaron un poco por la situación” señaló la agente municipal Karina Cobos.

Video: Detienen a Encargados de Anexo Que Servía como Centro de Adiestramiento para el Crimen, en Coatzacoalcos

Detenidos

Vicente ‘N’, Carlos Eduardo ‘N’, Miguel Ángel ‘N’, Rubén ‘N’ y Esmeralda ‘N’, encargados de dicho centro, son acusados por delitos contra las instituciones de Seguridad Pública al atacar a los elementos que realizaban las diligencias.

Además, tres de ellos también son acusados por delitos contra la salud.

Los 5 ya fueron imputados y se les dictó prisión preventiva oficiosa.

Quienes estaban en supuesta rehabilitación, en su mayoría jóvenes varones, fueron puestas en libertad.

Historias recomendadas:

Con información de Corresponsales

LECQ