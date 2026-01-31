Inicio Estados Aprueban en Chiapas Penas de Hasta 15 Años de Cárcel por Uniones Forzadas con Menores de Edad

Aprueban en Chiapas Penas de Hasta 15 Años de Cárcel por Uniones Forzadas con Menores de Edad

Los matrimonios en lo que están involucrados menores de edad ocurre principalmente en municipios de Chiapas que se rigen por usos y costumbres

Legisladores tuvieron sesión extraordinaria para hacer cambios al Código Penal estatal. Foto: Facebook CongresoChis

Con 37 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria, castigar con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de 2 mil 500 UMAS, que equivale a casi 300 mil pesos, a quien obligue a mujeres menores de edad a casarse o cohabitar con hombres de forma forzada

Los legisladores establecieron que las agravantes aumentarán las condenas cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.

Rosa Linda López Sánchez, diputada por el Partido Verde y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló:

Hoy subo a esta máxima tribuna con una gran preocupación que nos invita a actuar, a no permanecer indiferente, a no voltear a otro lado frente a una realidad que durante demasiado tiempo ha sido silenciada

Por su parte, Alejandra Gómez Mendoza, diputada de Morena y presidenta Mesa Directiva Congreso de Chiapas, comentó:

No solamente la reducción de casos de cohabitación, que en la realidad es una trata de nuestras niñas, una trata de blancas, pero también vamos a abonar a la reducción de embarazo infantil y adolescente

¿Dónde ocurren los matrimonios infantiles en Chiapas?

Los matrimonios en lo que están involucrados menores de edad ocurre principalmente en municipios de Chiapas que se rigen por usos y costumbres, lo que ha generado uniones forzadas y un aumento de embarazos en menores de edad.  

Para los colectivos de los derechos de mujeres indígenas, los matrimonios forzados arrebatan la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes.

Patricia Díaz López, presidenta de la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas, comentó:

Es proteger las niñas y los niños, sobre todo de los pueblos y comunidades indígenas en donde se ha normalizado estos matrimonios a temprana edad, en donde no viven su infancia como debería de ser y pues porque es una costumbre que han dejado nuestros antepasados

El objetivo de la reforma a la ley del Código Penal de Chiapas es erradicar las uniones forzadas en los pueblos originarios.

Con información de Juan Álvarez

