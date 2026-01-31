Aprueban en Chiapas Penas de Hasta 15 Años de Cárcel por Uniones Forzadas con Menores de Edad

Con 37 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria, castigar con penas de 8 a 15 años de prisión y multas de 2 mil 500 UMAS, que equivale a casi 300 mil pesos, a quien obligue a mujeres menores de edad a casarse o cohabitar con hombres de forma forzada.

Los legisladores establecieron que las agravantes aumentarán las condenas cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.

Rosa Linda López Sánchez, diputada por el Partido Verde y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló:

Hoy subo a esta máxima tribuna con una gran preocupación que nos invita a actuar, a no permanecer indiferente, a no voltear a otro lado frente a una realidad que durante demasiado tiempo ha sido silenciada

Por su parte, Alejandra Gómez Mendoza, diputada de Morena y presidenta Mesa Directiva Congreso de Chiapas, comentó:

No solamente la reducción de casos de cohabitación, que en la realidad es una trata de nuestras niñas, una trata de blancas, pero también vamos a abonar a la reducción de embarazo infantil y adolescente

¿Dónde ocurren los matrimonios infantiles en Chiapas?

Los matrimonios en lo que están involucrados menores de edad ocurre principalmente en municipios de Chiapas que se rigen por usos y costumbres, lo que ha generado uniones forzadas y un aumento de embarazos en menores de edad.

Para los colectivos de los derechos de mujeres indígenas, los matrimonios forzados arrebatan la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes.

Patricia Díaz López, presidenta de la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas, comentó:

Es proteger las niñas y los niños, sobre todo de los pueblos y comunidades indígenas en donde se ha normalizado estos matrimonios a temprana edad, en donde no viven su infancia como debería de ser y pues porque es una costumbre que han dejado nuestros antepasados

El objetivo de la reforma a la ley del Código Penal de Chiapas es erradicar las uniones forzadas en los pueblos originarios.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Álvarez

ICM

