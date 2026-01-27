Maestra de Kínder es Asesinada y Calcinada en Veracruz; Detienen a Adolescentes por Feminicidio

La maestra de preescolar Martha González fue asesinada y posteriormente calcinada en la comunidad de Agua Dulce en Coatzacoalcos, Veracruz; su hija y yerno, ambos menores de edad, fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Kilómetro Dos, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el hallazgo de una mujer inconsciente y con diversas lesiones afuera de una vivienda cerca de la carretera antigua Agua Dulce-Rabasa.

Los vecinos indicaron que se trataba de la profesora del Kínder “Leopoldo Lagunes”, quien era muy querida en la zona. Una vez que las autoridades acudieron al sitio, llevaron a cabo las acciones periciales correspondientes para hacer el levantamiento del cuerpo, el cual tenía varias lesiones y signos de haber sido quemado.

Asimismo, comenzaron las investigaciones para dar con la o las personas responsables, así como para esclarecer el caso.

¿Qué pasó con la maestra Martha en Veracruz?

Aunque el feminicidio sigue bajo investigación, las autoridades indicaron a los medios locales que la hija de la maestra, identificada como Jana Guadalupe “N” y estudiante de bachillerato de 15 años de edad, así como su novio Pablo de Jesús “N”, de 16 años, son los principales sospechosos.

Lo anterior, porque según los reportes preliminares, Jana permitió a Pablo que ingresara a su vivienda y durante la madrugada atacaron a la profesora. Se presume que intentaron quitarle la vida asfixiándola y posteriormente la agredieron con arma blanca.

El cuerpo de la víctima fue sacado del domicilio en bolsas de plástico y le rociaron alcohol para finalmente prenderle fuego.

Los menores de edad presuntamente huyeron hacía Tonalá en el automóvil de la maestra Martha, donde la Policía Ministerial identificó el vehículo y los aseguraron.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso, no obstante, el móvil del feminicidio podría estar vinculado con que la maestra Martha no estaba de acuerdo con el noviazgo que mantenía su hija con Pablo. Serán las autoridades las que den a conocer los avances en las indagatorias.

En tanto, el caso del asesinato de la maestra de preescolar, Martha ha conmocionado a la comunidad de Agua Dulce, por lo que los habitantes piden que su muerte no quede impune y se castigue a las personas responsables.

