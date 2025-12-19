Así Es el Proceso de Elaboración de las Esferas Tradicionales de Tlalpujahua, Michoacán

Luego de 4 meses, terminó la feria de esferas navideñas en Tlalpujahua, Pueblo Mágico del estado de Michoacán.

Edgar Pérez Valdez, artesano de Tlalpujahua, indica lo que representa adquirir una esfera:

Cuando se llevan una esfera de aquí, se llevan un pedacito de aquí, de Tlalpujahua

Por su parte Ángeles García Pérez, artesana de Tlalpujahua, explica su alegría cuando la gente reconoce su trabajo:

Cuando la gente chulea a mi trabajo, me siento muy contenta

José Luis Muñoz, director de Comunicación de Casa de Santa Claus, indicó:

Nuestra feria ha tenido mucho auge, ha permitido que muchísima gente de México y del extranjero nos visite

Las hábiles manos de mujeres y hombres de Tlalpujahua transforman tubos de vidrio, con fuego, pintura y derivados de plata en verdaderas obras de arte.

En este pueblo mágico de 30 mil habitantes, ubicado a 180 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, hay 450 talleres de esferas de Navidad y en cada uno laboran aproximadamente 8 personas, generando 3 mil 600 empleos directos.

Proceso de elaboración de esferas

Este es el proceso para fabricar una esfera de cristal:

El primer artesano calienta un tubo de vidrio con un soplete entre sus brazos para darle diferentes formas.

Con un derivado de plata, Alberto Velarde logra un acabado espejo.

Lo que hacemos es darle esta base de espejo en nuestra esfera, para que tenga una mejor calidad del color, que brille

Después Erika Pérez Valdez pinta el vidrio transparente.

Yo hago algo más sencillo, que es la pintura, la pintura se elabora aquí mismo, está hecho a base de lacas, se elabora manualmente, no hay una máquina como tal

Finalmente, Ángeles García Pérez la decora con más pintura, pegamento y diamantina.

La más sencilla, me tardo entre 3 a 5 minutos y la más tardada, pues puedo tardar hasta media hora

Miguel Cruz, expresa sentirse orgulloso de ser artesano de Tlalpujahua.

Nos sentimos muy orgullosos de ser artesanos del pueblo mágico de Tlalpujahua

El señor Miguel Cruz, de 55 años, desde los 10 se ha dedicado a fabricar esferas. De su taller dependen las ocho familias de sus ocho hijos.

Los artesanos de Tlalpujahua descansarán hasta mediados de enero, fecha en la que nuevamente empezarán a elaborar hasta 100 millones de esferas que, se estima, se producen anualmente para el consumo nacional y para exportar a Estados Unidos, Canadá y otros países.

“Ya no solamente somos productores de esferas de Navidad, ahora somos productores de un concepto de Navidad, ahora no solamente vienes a Tlalpujahua por tus esferas, vienes a vivir la Navidad” indicó José Luis Muñoz, director de Comunicación de Casa de Santa Claus.

