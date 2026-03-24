Así Exhiben a Personas que Tiran Basura en la Vía Pública en Ciudad Juárez

Así es como son exhibidos los ciudadanos que arrojan basura a la vía pública, en terrenos despoblados e incluso en calles y avenidas principales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata de la iniciativa 'El cochino de la semana' del gobierno municipal que pretende acabar con esta práctica.

Al respecto Gibrán Solís, director de Limpia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, indicó:

“Cualquier ciudadano que vea alguna actividad irregular, indebida, cualquier persona tirando escombro, llantas o basura en cualquier parte que no debe de hacerlo, le toma la imagen lo más legible las placas y con esto nos llega a nosotros, nosotros ya a través de las facultades de investigación que tenemos nosotros podemos investigar al responsable y aplicarle la multa”

Los videos muestran a ciudadanos arrojando basura en lotes baldíos, arroyos o ríos lo que provoca serios problemas de inundaciones por la acumulación de basura, como un caso donde se observa a un ciudadano arrojando grandes cantidades de basura aprovechando la corriente de agua que provocó una tormenta.

“Llevamos ya 47 denuncias, de esas van 22 multas aplicadas efectivamente, cada multa es de 100 UMAS, con el valor actual del UMA estamos hablando de arribita de 11 mil pesos, 11,170 pesos”, detalló Solís.

Video: Exponen a "El Cochino de la Semana" por Tirar Basura en Calles de Ciudad Juárez, Chihuahua

Aceptación

'El cochino de la semana', ha sido aceptado por muchos ciudadanos que quieren una ciudad más limpia.

Las autoridades locales, pidieron a la población denunciar a los malos ciudadanos que arrojan basura, escombro e incluso llantas que luego brigadas de trabajadores deben recolectar como en un lote baldío donde recogieron unas mil llantas que fueron acumuladas durante varios meses.

Historias recomendadas:

Con información de Francisco Javier Carmona

LECQ