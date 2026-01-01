Así Luce el Vagón Ejecutivo que Cayó al Barranco Tras Descarrilamiento del Tren Interoceánico

La zona donde el pasado domingo descarriló el Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y en el que murieron 13 personas y hubo más de 100 heridos, está llena de ramas y hojarasca.

El vagón de pasajeros del ferrocarril era ejecutivo y es, desafortunadamente, el vehículo en el que viajaba la mayor parte de las personas que murieron y también las que resultaron con las heridas más graves.

La Secretaría de Marina mantiene restringidos los accesos a la zona del accidente a través de las vías del ferrocarril.

Sin embargo, se puede llegar hasta este lugar cruzando algunas montañas partiendo desde la comunidad de Nizanda, o caminando alrededor de una hora y media a través del río.

La pendiente desde donde se deslizó este vagón de pasajeros, tras el descarrilamiento, es prácticamente una caída en vertical de varios metros de altura.

Ya no hay peritos en el sitio del accidente

A más de 72 horas de la tragedia, en esta área del descarrilamiento ya no hay personal ni peritos de la Fiscalía General de la República, lo que hace suponer que los trabajos periciales han concluido.

Únicamente se observan algunos restos del vagón esparcidos en toda la zona, pero las pertenencias de los pasajeros también ya fueron levantadas.

Hasta esta zona llegó Emilio, quien auxilió a los pasajeros, el pasado domingo, una vez que en el pueblo de Nizanda dieron la alerta del descarrilamiento del tren.

Había muchísima gente ahí afuera pidiendo auxilio, nos gritaban por acá, auxíliame por allá, pues era un caos, pero hicimos lo que se pudo hacer y salimos adelante con ellos. Era una situación, pues, inexplicable, porque pues mucha gente lastimada, fracturada, y unos amigos de allá de Chivela igual participaron con nosotros

En la zona continúan los trabajos para retirar los vagones y las locomotoras descarriladas y para abrir una vía entre el río y la montaña, con la finalidad de sacar del barranco el vagón en el que viajaban las víctimas del accidente.

