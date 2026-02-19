Así Se Desarrollan las Obras por el Mundial 2026 en Monterrey, Nuevo León

Para verificar el desarrollo de las obras a unas semanas de que ruede el balón en el Mundial 2026, N+ recorrió vialidades y el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A 4 meses de que esta ciudad debute como sede mundialista, lo que Monterrey ofrece es una movilidad estrangulada principalmente en su zona centro y en una de las dos rutas que la conectan con el aeropuerto internacional de la ciudad.

¿La razón? La construcción de las líneas 4 y 6 del Metro. 32 kilómetros lineales de obra que provocan atascos en 3 municipios metropolitanos y que no estará en operación para las fechas del mundial.

Al respecto José Francisco Ibargüengoytia, subsecretario de Infraestructura de Nuevo León, indicó:

Propiamente los trabajos en campo iniciaron en el 23, el periodo para el desarrollo de los trabajos es al término de la administración. Sin embargo, estamos trabajando con escenarios optimizados para poder prestar el servicio lo más pronto posible

Pero la autoridad no da una fecha definitiva para la entrada en operación del Metro, solo atina a decir que el 1 de junio toda la obra civil quedará terminada y que los trabajos continuarán solo sobre la vía elevada.

Un escenario que anhela el Aeropuerto Internacional de Monterrey para que no se afecte la movilidad del millón de viajeros que esperan para este verano.

Este es el cuarto aeropuerto del país por número de pasajeros atendidos y sus administradores aseguran que estará listo para el mundial de futbol.

Ya instalaron quioscos de auto, documentación para todas las líneas aéreas y puertas automáticas que ya no solicitan identificación para ingresar a las salas de última espera.

Habilitaron dos nuevos espacios de abordaje y próximamente colocarán en los filtros de revisión, máquinas de Rayos X que no requieren de retirar dispositivos electrónicos del equipaje, así como módulos autónomos en el área de migración.

Todo con la intención de acelerar el movimiento y mejorar la experiencia de los pasajeros dentro de sus tres terminales.

Por su parte Raful Zacarías Ezzat, director de Operaciones y Aeropuertos, señaló:

La gran mayoría de estas iniciativas las tendremos listas para el mes de marzo, finales de este mes de marzo, y algunas otras más para finales de mayo

Tiempos de traslados

Pero el tiempo que se ahorra adentro, se puede perder fácilmente afuera por las obras del Metro. Por la vía de cuota, pagando 63 pesos, el tiempo inicial del recorrido del aeropuerto a la zona centro de Monterrey es de 38 minutos a las 9:36 de la mañana.

Conforme uno se acerca a la zona centro, el tiempo de llegada a la Macroplaza se extiende hasta cerrar casi en 50 minutos. Esta es la vía rápida.

La segunda opción es la atribulada avenida Miguel Alemán, en Apodaca, que concentra buena parte de las obras del Metro. El recorrido Aeropuerto-Zona Centro a las 4 de la tarde marca 1 hora con 9 minutos. Pero los 23 kilómetros de carriles bloqueados, cuellos de botella y vehículos pesados de carga le pegan al reloj.

En una tarde de viernes de febrero, el trayecto suma 1 hora con 26 minutos.

Para el caso del Estadio Monterrey, el tiempo de traslado entre el aeropuerto y el llamado Gigante de Acero es de 40 minutos, pero tiene que ser en vehículo particular. Hoy, no existe un medio de transporte público que lo conecte de manera directa con las terminales aéreas.

Las autoridades planean poner en operación un autobús interurbano para conectar el aeropuerto con distintos puntos de actividad mundialista, como el estadio y el Parque Fundidora, pero la estación Terminal que estará aquí no ha comenzado a ser construida.

A cuatro meses del mundial, las autoridades piden paciencia.

La gente ha tenido paciencia, pero pues es común también en estos momentos ya pues tener la expectativa de la conclusión estamos muy próximos

