Ataque Armando en Fiesta de Culiacán Deja al Menos 4 Muertos

Un ataque armado en una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, dejó al menos cuatro personas muertas y cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad, la noche del sábado 8 de noviembre 2025.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de personas armadas irrumpió en la reunión que se realizaba sobre la calle Manuel Ávila Camacho, poco antes de la medianoche del domingo y abrió fuego en contra de los asistentes.

Para las primeras horas de hoy, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que identificó a las cuatro víctimas mortales; mientras que los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales.

Tras la agresión a balazos, agentes acordonaron la zona del crimen para el posterior levantamiento de pruebas y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

