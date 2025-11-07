Grupo Armado Incendia Vivienda en Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacán

Una vivienda fue incendiada la mañana de este viernes en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en Culiacán, luego de que un grupo armado irrumpiera en el lugar, lo vandalizara y posteriormente le prendiera fuego.

El hecho ocurrió sobre la calle Cerro de la Campana, casi esquina con Cerro de la Silla, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y observar una densa columna de humo proveniente del inmueble afectado.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores derribaron el portón de la casa antes de provocar el incendio, para después huir del sitio.

Elementos del Ejército Mexicano, Bomberos de Culiacán y Protección Civil desplegaron un amplio operativo en la zona. Los bomberos lograron controlar las llamas, mientras que personal militar y policías municipales acordonaron el perímetro y realizaron labores de seguridad.

Inmueble 142 en ser vandalizado o incendiado en el año en curso en Culiacán

Con este caso, la vivienda se convierte en el inmueble número 142 que, según datos de la Fiscalía General del Estado, ha sido vandalizado o incendiado en Culiacán entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el monto de los daños y localizar a los responsables de este nuevo acto de violencia.

