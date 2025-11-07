Detienen en Zapopan a 5 Hombres Originarios de Sinaloa; Portaban Armas de Fuego

Cinco hombres originarios de Sinaloa fueron detenidos cuando transitaban a bordo de dos camionetas de reciente modelo sobre Periférico, al cruce con la avenida Acueducto en la zona de Puerta de Hierro, en Zapopan.

El personal del Escuadrón Jaguares, de la Comisaría de Zapopan, fue quien los interceptó mientras realizaban un recorrido de vigilancia por la zona antes mencionada.

¿Qué armas les aseguraron a los cinco sinaloenses en Zapopan?

De acuerdo con autoridades, los cinco hombres iban armados. La policía logró embalar cuatro pistolas: 3 de calibre 9 milímetros y una de calibre .40.

Hasta el momento, se desconoce si los implicados están relacionados con algunos delitos de alto impacto. Lo que sí se sabe es que los sujetos, de entre 25 y 40 años, fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República, delegación Jalisco.

Miguel Zaragoza García / N+

