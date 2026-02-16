Emboscan a Policías de Pluma Hidalgo, Oaxaca; Director de Corporación entre las Víctimas

Un ataque armado en Pluma Hidalgo, Oaxaca, provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona, debido a que las víctimas eran elementos de la Policía Municipal; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes, cuando los integrantes de la corporación fueron sorprendidos en el boulevard principal cerca de la Escuela Primaria “Héroes de Chapultepec” por un vehículo del que descendieron hombres armados.

Los sujetos abrieron fuego directamente contra los policías que viajaban en una motocicleta. El conductor de la unidad perdió la vida y fue identificado como el escolta del director de la Policía de Pluma Hidalgo, quien iba como copiloto.

Al sitio llegaron servicios de emergencia con la finalidad de brindar los primeros auxilios, no obstante, nada pudieron hacer por el escolta, ya que debido a sus lesiones falleció inmediatamente.

En tanto, el director de la Policía resultó con varias heridas en un pie, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital; se reporta fuera de peligro.

¿Qué dicen las autoridades sobre el ataque en Pluma Hidalgo, Oaxaca?

Luego de darse a conocer la emboscada y ataque contra los policías de Pluma Hidalgo, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de un elemento de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo.

Con profundo dolor informamos también que el director de la corporación resultó herido y actualmente recibe atención médica especializada

Asimismo, expresaron nuestra más sincera solidaridad, respeto y acompañamiento a la familia del elemento fallecido, así como a todas y todos integrantes de la corporación. También pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO),en la investigación del caso.

En ese sentido el titular de la FGEO, Bernardo Rodríguez Alamilla dijo a medios locales que el ataque fue dirigido de al escolta del director de la policía. Además, se busca a cuatro personas que presuntamente están vinculadas al ataque, ya que fueron quienes balearon a los oficiales; continúa la vigilancia en la zona.

