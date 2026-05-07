Conductor Atropella a Varias Personas en Bazar del Centro de Chilpancingo, Guerrero

Un conductor provocó un atropellamiento múltiple en el Centro Histórico de Chilpancingo, Guerrero; se reportan varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un auto color blanco impactó de lleno contra los puestos y personas que se encontraban en un bazar.

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"Se metió, es increíble", decían los testigos que presenciaron el momento exacto en el que el sujeto arrolló a las personas.

A través de redes sociales, se dio a conocer el instante en el que el conductor a toda velocidad embiste a los comerciantes y visitantes al bazar. Luego del accidente, se observa cómo los puestos que ofertaban varios productos quedaron completamente destruidos.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento en Chilpancingo, Guerrero?

Los testigos refirieron que el sujeto circulaba por una de las avenidas principales, cuando a toda velocidad prácticamente subió a la banqueta e impactó a los comerciantes.

"Vean ustedes la destrucción. Hay mucho llanto, pobre gente", decían.

Luego del atropellamiento en Chilpancingo, elementos de la Policía Municipal acudieron a ayuda a las personas que resultaron afectadas. En tanto, lograron detener al conductor y aseguraron el vehículo involucrado.

“Mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades e investigaciones correspondientes”, confirmó el Ayuntamiento.

Además, informaron que la cifra preliminar de personas lesionadas se encuentra en dos, no obstante, es posible que aumente. También brindaron atención a personas que presentaron crisis nerviosas.

Elementos de seguridad atendiendo a personas lesionadas. Foto: Especial

El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón realizó un recorrido en el lugar para supervisar la atención a las personas afectadas y revisar los daños ocasionados.

“El Gobierno Municipal reitera su disposición de coadyuvar plenamente con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y evitar que este lamentable acontecimiento quede impune”, aseguró.

El atropellamiento masivo en Chilpancingo, Guerrero es investigado por las autoridades, no obstante, los testigos refieren que el conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad.

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EPP