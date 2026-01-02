Avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Aseguran Armas de Fuego y Carros

Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad informó hoy, 2 de enero de 2026, sobre nuevos operativos realizados en distintos municipios del estado, que derivaron en detenciones, aseguramientos de armas de fuego y vehículos.

De acuerdo con las autoridades, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, lograron la detención de 16 personas y el aseguramiento de 9 armas de fuego, además de mil 635 cartuchos útiles, 19 cargadores y ocho vehículos.

Las acciones se llevaron a cabo mediante patrullajes, reconocimientos a pie y labores de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora. También se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas con el objetivo de reforzar la seguridad de trabajadores y productores de la región.

Resultados del Plan Michoacán

Las autoridades detallaron que, del 10 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, los operativos coordinados han permitido los siguientes resultados:

307 personas detenidas.

159 armas de fuego aseguradas.

13 mil 397 cartuchos y 636 cargadores decomisados.

252 vehículos asegurados.

190 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

766 kilogramos de metanfetamina y 79 kilogramos de marihuana.

19 campamentos y 45 tomas clandestinas inhabilitadas.

