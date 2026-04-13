Avión de American Airlines Realiza Aterrizaje de Emergencia en Aeropuerto de Puerto Vallarta

Un vuelo comercial de American Airlines procedente de Dallas, Texas, realizó un aterrizaje de emergencia la tarde de este lunes 13 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operadora de dicha terminal aérea, el avión se vio obligado a descender por una posible falla en el tren principal de aterrizaje.

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Al establecer contacto con la torre de control, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad en la terminal aérea para recibir la aeronave en condiciones controladas.

El vuelo, con 188 pasajeros y seis tripulantes a bordo, aterrizó de manera segura a las 12:51 horas. Posteriormente, la aeronave permaneció en calles de rodaje para su revisión.

Aeropuerto de Puerto Vallarta en Emergencia por Posible Falla en Tren de Aterrizaje de Avión

"Nuestros elementos se mantuvieron en alerta y listos para actuar de manera inmediata, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación", dijo al respecto Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.

Incidente retrasó otros vuelos

Derivado de este incidente, 13 operaciones registraron demora. No obstante, actualmente, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta opera con normalidad.

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