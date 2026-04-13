Avión de American Airlines Realiza Aterrizaje de Emergencia en Aeropuerto de Puerto Vallarta
N+
El vuelo, con 188 pasajeros y seis tripulantes a bordo, aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta; el incidente demoró otras operaciones
COMPARTE:
Un vuelo comercial de American Airlines procedente de Dallas, Texas, realizó un aterrizaje de emergencia la tarde de este lunes 13 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco.
De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operadora de dicha terminal aérea, el avión se vio obligado a descender por una posible falla en el tren principal de aterrizaje.
Noticia relacionada: Esta es la Tarifa del Transporte Público en Jalisco y sus Descuentos Preferenciales en 2026
Al establecer contacto con la torre de control, de inmediato se activaron los protocolos de seguridad en la terminal aérea para recibir la aeronave en condiciones controladas.
El vuelo, con 188 pasajeros y seis tripulantes a bordo, aterrizó de manera segura a las 12:51 horas. Posteriormente, la aeronave permaneció en calles de rodaje para su revisión.
"Nuestros elementos se mantuvieron en alerta y listos para actuar de manera inmediata, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación", dijo al respecto Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
Incidente retrasó otros vuelos
Derivado de este incidente, 13 operaciones registraron demora. No obstante, actualmente, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta opera con normalidad.
Historias recomendadas:
- Localizan Con Vida a Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y a su Padre
- Vinculan a Proceso a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco, por Peculado
AMP