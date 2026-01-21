Bajo Protesta Reinicia Funcionamiento Hospital del ISSSTE en Chilpancingo

A 18 días del sismo de magnitud 6.5 del pasado 2 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, que dejó daños estructurales en el hospital del ISSSTE en Chilpancingo, continúan los trabajos de reparación.

Ya se reanudaron algunos servicios a los pacientes, pero doctores, enfermeras y personal en general trabajan bajo protesta en demanda de insumos y personal.

Al respecto Rosenberg González Cedeño, delegado sindical del ISSSTE en Chilpancingo, indicó:

Ya se reiniciaron algunos servicios en su mayoría, como es la consulta externa de especialidades que no estaba porque estaba la parte pues siniestrada, donde la mayor parte de plafones se cayeron, la principal demanda y del grueso de la población que se atiende es en la consulta tanto familiar como de especialidades y bueno ya está funcionando, amén de que estamos rebasados en la atención

Tras el sismo, el servicio a los pacientes en esta clínica fue suspendido debido al daño estructural causado en el edificio y los pacientes que estaban internados fueron trasladados al Hospital Regional de Morelos "Centenario de la Revolución Mexicana".

Video: Todos los Pacientes del ISSSTE en Chilpancingo Fueron Trasladados a Morelos

Actualmente, la clínica del ISSSTE en Chilpancingo brinda atención médica a 215 mil derechohabientes cuando solo fue diseñada para atender 35 mil.

Personal del lugar y familiares de personas internadas confirmaron que el área de hospitalización no está lista para atender emergencias.

Ana Torres, familiar de paciente, refiere:

La situación ahorita por lo del temblor es que no, las condiciones no pues no son adecuadas para atender a los pacientes, la cirugía que requiere mi mamá pues la van a trasladar, pero no sabemos todavía, nos van a dar el informe más al rato hacia dónde, si a Cuernavaca o en Acapulco. Aquí de plano no

Falta de medicamentos

Derechohabientes también denunciaron que la falta de medicamento se agudizó tras el sismo.

Como lo explica Luz Areli García Miranda, una derechohabiente:

A partir de que se da el temblor pues empieza a haber irregularidades en cuestión de la atención a los pacientes, pero también ya venimos arrastrando la situación de la falta de medicamentos. Por ejemplo, yo desde el mes de julio, no, de agosto, ya no puedo surtir mis recetas para lo que es el problema que tengo que es hipertensión y diabetes

El edificio del hospital del ISSSTE en Chilpancingo fue construido en 1961 y a partir de 1984 comenzó a operar como clínica.

Historias recomendadas:

Con información de Janosik García

LECQ